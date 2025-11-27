Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
Gündem
AA 27.11.2025 16:25

Emine Erdoğan: İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nin sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlaması ve geleceğe yönelik güçlü işbirlikleri doğurması temennisinde bulundu Emine Erdoğan, "İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor" dedi.

Emine Erdoğan: İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, yarın İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Panelin, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik bir soruna güçlü bir yanıt niteliği taşıdığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gıdanın değerinin göz ardı edildiği, suyun kıymetinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde bu panel, küresel sorumluluğu hatırlatan anlamlı bir buluşma olacak. İtalya'dan Meksika'ya, Azerbaycan'dan Irak'a daha nice ülkeden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri çözüm odaklı görüşlerini paylaşacak. Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan bu panelin, sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlamasını ve geleceğe yönelik güçlü işbirlikleri doğurmasını diliyorum."

Paylaşımdaki videoda ise şu bilgilere yer verildi:

"Bir yanda sofralar dolup taşarken, diğer yanda boş tabaklara mahkum hayatlar. Her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Oysa 783 milyon insan hala açlıkla mücadele ediyor. Her lokma bir çiftçinin emeği, her damla su bir gezegenin umududur. Tarım, dünya su kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını kullanıyor. Sadece israf edilen gıdanın üretimi için her yıl 250 kilometreküp su harcanıyor. Bu da 100 milyon olimpik havuza eş değer. İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor.

Türkiye, bu küresel soruna çözümün öncüsü. 28 Kasım 2025'te İstanbul'da 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek' temasıyla tarım bakanları bir araya geliyor. Ülkelerden gelen seslerin birleştiği bu buluşma, Sıfır Atık Forumu'nun bir devamı, sürdürülebilir bir geleceğin yeni adımıdır. Her birey, her kurum, her ülke, hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bir damla su, bir lokma ekmek geleceğimizi şekillendirir. Birlikte hareket edersek geleceği sahiplenebiliriz."

