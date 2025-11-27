Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.11.2025 15:01

Bakan Tunç: Casusluk soruşturmasında BAE vatandaşı şüpheli yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen casusluk soruşturmasındaki şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Tunç: Casusluk soruşturmasında BAE vatandaşı şüpheli yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere yanıt verdi. İstanbul'daki casusluk soruşturmasının şüphelileri arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığının altını çizdi.

Şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden hat temin edip sahte profiller oluşturarak aramalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunç, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığını da vurguladı.

ETİKETLER
BAE Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösterecek
15:27
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
15:31
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi
15:17
Hong Kong'da sitede çıkan yangında 55 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
15:12
BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya
15:05
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ