11.⁠ ⁠Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan paketin detaylarına göre, suçla ve suçlularla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

Organize suç örgütlerine ve "magandalığa" ağır cezalar

Paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişilere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyoruz. pic.twitter.com/1TK0cH6RtE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 27, 2025

Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

Bilişim suçlarına karşı yeni önlemler

11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek.

Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

İnfaz rejiminde düzenleme

Pakette, infaz rejimine ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. "Tam akıl hastası" olan hükümlülerin, belirli bir süre sağlık kurumunda tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek.

11. Yargı Paketi ile birlikte, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. İnfaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler son olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik uygulanmıştı. COVID-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz" dedi.