Gündem
TRT Haber 27.11.2025 13:29

Hacı adayları için ek kayıt süreci başladı

2026 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için ek kayıt süreci başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak kayıtlar 5 Aralık'a kadar sürecek.

Hacı adayları için ek kayıt süreci başladı

85 bine yakın hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hacı adayları kutsal topraklara gitmek için artık günleri sayıyor.

Kurada ismi çıkanlar 11-25 Kasım tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamladı. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak ek kayıtlar alınacak. Ek kayıtlar 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak. Vize alan hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitim verilecek.

Hacı adaylarına pasaport uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adayları için pasaport uyarısı da yayımladı. Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihli olması gerekiyor. Bu tarihten önce süresi dolacak pasaportlara vize alınamayacak.

2026 yılı için ilk hac kafilesi 18 Nisan’da kutsal topraklara hareket edecek. Son kafile 22 Mayıs’ta kutsal topraklara gidecek. Sadece hac vizesi ve Nusuk kartı bulunan hacı adaylarının Mescid-i Haram’a girişine izin verilecek.
 

