İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detaylarına TRT Haber ulaştı. Cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul’da özel hastane çalışanı bazı hemşirelerin onlarca doz koronavirüs aşısını yapmış gibi göstererek sattığı ortaya çıkmıştı. Hemşireler o aşıları kimlere sattı? Soruşturmanın detaylarına @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/8eiwGWom5q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

Dolusu 150, boşu 20 liradan satıldı

Hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı.

Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.

Tanımlanan 4'üncü doz aşılarını da satmışlar

"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4'üncü doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.

Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4'üncü doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.

"Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.