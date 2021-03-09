Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete Varlık Fonu
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