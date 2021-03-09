Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Normalleşme sürecinde istihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg
Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.
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