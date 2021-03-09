Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.