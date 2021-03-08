Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 23:28
- 23:02
- 23:07
- 22:42
- 22:31
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Şiddet salgınını ortadan kaldırmak için iş birliğimizi artırmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz