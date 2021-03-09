TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadaki mesajında "Kıymetli tiyatro ve sinema sanatçısı, bir geleneğin son temsilcilerinden Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin’e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki paylaşımında "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi..." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadaki mesajında "Kıymetli tiyatro sanatçımız Rasim Öztekin’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük ustaya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tiyatro dünyasının ve beyaz perdenin sevilen isimlerinden, usta sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" paylaşımını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında "Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Öztekin için yayımladığı başsağlığı mesajında "Usta oyuncu Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Güler yüzüyle hatırlayacağız... Mekanı cennet olsun" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tiyatromuzun ve sinemamızın büyük ustalarından Rasim Öztekin’in vefatından büyük üzüntü duydum. Yeri doldurulamayacak sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rasim Öztekin'in vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Koca mesajında, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

“Kalplerimiz hep bir olsun…”



Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk olan usta sanatçı #RasimÖztekin… — TRT HABER (@trthaber) March 8, 2021

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında "Türk tiyatrosunun usta ismi, kıymetli sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Dümbüllü'nün kavuğu atasız kaldı. Türk tiyatrosuna, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstadlarından Rasim Öztekin’e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadaki paylaşımında "Türk sinema ve tiyatrosunun üstadlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu Rasim Öztekin’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti... Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.