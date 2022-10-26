Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinde 27 Haziran 2020' de batan ve 61 sığınmacının hayatını kaybettiği tekne faciası davasında karar çıktı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada, 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara beraat kararı verildi.

Tam yolcu sayısı tespit edilemedi

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarpanak Adası açıklarında batmış, Van Gölü kıyısından bindikleri tekneyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerden 61'i hayatını kaybetmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucunda 12 sanık hakkında dava açılmış, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tekneye kapasitenin üzerinde yolcu alındığı ancak tam yolcu sayısının tespit edilemediği belirtilmişti.

38 ay 6 yıl hapisleri istenmişti

100'ün üzerinde yolcu bulunduğunun değerlendirildiği bildirilen iddianamede, tekneyi kullanan Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği bilgisi yer almıştı.

Olayla ilgili 12 sanık hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açılmıştı.