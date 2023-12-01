Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.12.2023 14:17

Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da yürütülen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Uyuşturucu Van
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Güçlü tedarik stratejisi Türk savunma ürünlerinin yolunu açıyor
14:58
Skywell'in Türkiye'deki fabrika yatırımının detayları belli oldu
14:52
Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
14:52
Yabancıların 'usulsüz evlilik' yoluyla vatandaş olmasını sağlamışlar
14:50
Bir günlük yağış, yağmur suyu hasadı yapılsa 100 günlük suya dönüşebilir
14:46
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
FOTO FOKUS
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ