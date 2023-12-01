İletişim Başkanlığı Expo City Dubai'de stant açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde başladı.

Tarafların, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması altında yer alan müzakere konularını tartışması ve karara bağlaması amacıyla bu yıl Dubai'de düzenlenen COP 28'in ana gündemini, küresel durum değerlendirmesi başta olmak üzere kayıp ve zarar fonu ile enerji dönüşümü ana başlıkları oluşturuyor.

Program kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Pavilyonu'nda başta Sıfır Atık olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da "Yeşil Gelecek İçin İklim Konuşmaları" etkinliğinde bir konuşma yapması öngörülüyor.

İletişim Başkanlığının Dubai standı ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, COP 28 kapsamında Dubai Expo City'de stant açtı.

İletişim Bakanlığının standında, Türkiye'nin çevre, atık yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi konusunda yapılan çalışmalar tanıtılıyor.

Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusundaki faaliyetlerin yer aldığı videoların led ekranlarda gösterildiği standa katılımcılar tarafından büyük ilgi gösterilirken, burada İletişim Başkanlığının "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" ve "Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitapları da dağıtılıyor.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzaya açıldı

Stantta ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne bireysel katılımı sağlamak amacıyla ilki, BM 78. Genel Kurulu kapsamında uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" da çevrim içi olarak imzaya açıldı.

Dubai'deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar, "https://zerowastecommitment.com" internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara sertifikaları verildi.

Expo City Dubai'de 12 Aralık'a kadar sürecek COP 28 kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stant, çevre konusunda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.