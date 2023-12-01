Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

İkili temaslarını sürdüren Erdoğan, daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.