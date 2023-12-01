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TRT Haber 01.12.2023 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasının diliyorum. Samimi misafirperverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür ediyorum.

Dünyamız korona virüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdide Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

 

Türkiye tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet için çalışmıştır.

"2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi ön görüyoruz"

İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde birin altında olmasında rağmen çok önemli adımlar atıyoruz.

2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi ön görüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltımı hedefimizi 2 katına çıkardık.

Bu kapsamda yıl sonu itibariyle ise 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azatlımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5., dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur

Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.

14 milyon insanımızı ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen depremlerin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Değerli dostlar iklim krizi ile ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyiz.

İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez.

Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır.

"Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız"

Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini hep birlikte tekrar gördük.

Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

Dünya 5’ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür çağrımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum.

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