Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti

Depremlerin yıllar önce de büyük acılara yol açtığı Van, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yola açan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı.

Van'da yaraların sarılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği sırada, ilk depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki ikinci afette ise 40 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Enkazdan kurtuldu, sağlıkçı oldu

Depremde enkazlardan binlerce kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ferhan Tokay da onlardan biri.

Tokay, 5 gün enkaz altında kaldıktan sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını ve hayatının değiştiğini söyledi.

Enkaz altında geçirdiği korku dolu anları unutamayan Tokay, insanlara yardımcı olmak için sağlıkçı oldu.

"Yönetmeliklere uygun olmayan yapılar sebebiyle 20'ya yakın akrabamı kaybettim"

Depremzede Çağrı Çağan Yılmaz da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"20’ye yakın akrabam vefat etti. Yönetmeliklere uygun olmayan şekilde yapılan binalardan aslında biz hemşerilerimizi akrabalarımızı kaybettik. Bunları görünce ben bunun için ne yapabilirim diye düşündüm ve ben de okuyup avukat oldum. Avukat olarak bu şekilde yönetmeliklere aykırı binaların yapımı ile ilgili olarak itirazlarımızı da yapıyoruz."

Binlerce bina hasar aldı

Evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden binlerce kişi, devletin ve Van için kenetlenen milletin yardımlarıyla yeniden hayata tutundu. O dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşların acılarına ortak oldu.

Kentteki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda inceleme yapan AFAD uzmanları, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğünü, 18 bin 181 konutun da orta hasarlı olduğunu tespit etti.

Kışın dondurucu soğuğunda vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için ilk etapta 75 bin çadır dağıtıldı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte geçici barınma ortamı oluşturuldu, bir ayda depremzedeler için inşa edilecek konutların temeli atıldı. 2 bin 346 konutta da güçlendirme çalışmaları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

26 bin konut afetzedelere teslim edildi

Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleri ile Erciş'te 17 bin 489 konut TOKİ tarafından yapılarak bir yıl içinde depremzedelere teslim edildi. Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne geçen köylerde de 8 bin 532 bireysel konut tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunuldu.

TOKİ tarafından yaptırılan binlerce konut, kentte en güvenli toplu yaşam alanları haline geldi. Kısa sürede tamamlanan evlerine yerleşen vatandaşlar, 12 yıldan bu yana evlerinde güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Depremin 12. yılında hayatını kaybedenler anıldı, mezarları başında dua edildi.

Haber: Gülşen Günay

Kamera-Dron: Necmettin Karaca