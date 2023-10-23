İyi Parti Başkanlık Divanı bugün toplanacak

İyi Parti'de Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçim hazırlıkları sürüyor,

Başkanlık Divanı Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında toplanacak.

Toplantıya bu kez milletvekilleri de katılacak. Milletvekilleri, yerel seçim için aday belirleme süreci ile ilgili görüşlerini bildirecek.

Yeni dönemde Meclis'te yapılması planlanan çalışmalar da masada olacak.

İyi Parti, toplantı ile Meclis grubu ve Başkanlık Divanı üyeleri arasındaki koordinasyonu arttırmayı hedefliyor.

Meral Akşener il gezilerine devam edecek

İyi Parti'de belediye başkan adayları tek tek belirleniyor. Bu kapsamda Meral Akşener, il ziyaretleri yapmaya devam edecek.

Başkanlık Divanı'nda, Akşener'in ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama değerlendirilecek.

İyi Parti'nin 28 Ekim'de yapılacak kuruluş yıl dönümü etkinlik hazırlıkları da gündemde olacak. Yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.