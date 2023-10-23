Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.10.2023 08:24

İyi Parti Başkanlık Divanı bugün toplanacak

İyi Parti Başkanlık Divanı bugün yapılacak. Toplantıda yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek. İyi Parti'nin 28 Ekim'e ertelenen kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili hazırlıklar da gündemde olacak.

İyi Parti Başkanlık Divanı bugün toplanacak

İyi Parti'de Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçim hazırlıkları sürüyor,
Başkanlık Divanı Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında toplanacak.

Toplantıya bu kez milletvekilleri de katılacak. Milletvekilleri, yerel seçim için aday belirleme süreci ile ilgili görüşlerini bildirecek.

Yeni dönemde Meclis'te yapılması planlanan çalışmalar da masada olacak.

İyi Parti, toplantı ile Meclis grubu ve Başkanlık Divanı üyeleri arasındaki koordinasyonu arttırmayı hedefliyor.

Meral Akşener il gezilerine devam edecek

İyi Parti'de belediye başkan adayları tek tek belirleniyor. Bu kapsamda Meral Akşener, il ziyaretleri yapmaya devam edecek.

Başkanlık Divanı'nda, Akşener'in ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama değerlendirilecek.

İyi Parti'nin 28 Ekim'de yapılacak kuruluş yıl dönümü etkinlik hazırlıkları da gündemde olacak. Yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

ETİKETLER
İyi Parti
Sıradaki Haber
Meclis'te gündem ekonomi: 5 yıllık yol haritası görüşülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı
09:54
Kıyı Emniyeti'ne 15 işçi alınacak
09:39
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
09:35
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
09:33
Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
09:31
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi
FOTO FOKUS
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ