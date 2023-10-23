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Gündem
TRT Haber 23.10.2023 08:46

10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yılın ilk 10 ayında 3,6 milyar TL değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar TL değerinde olmak üzere toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı ticaretle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 

Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvan kaçakçılığı dahil olmak üzere sayısız tür ve çeşitte yakalamalar geçekleştirdi.

10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar Türk Lirası değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyalar ekiplerimizin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildi. Böylelikle, 2023 yılının ilk on ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu."

10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Bolat, özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkürlerini sunarak, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelemizi sürdürecek, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Kaçakçılık Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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