10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı ticaretle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvan kaçakçılığı dahil olmak üzere sayısız tür ve çeşitte yakalamalar geçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar Türk Lirası değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyalar ekiplerimizin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildi. Böylelikle, 2023 yılının ilk on ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu."

Bolat, özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkürlerini sunarak, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelemizi sürdürecek, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.