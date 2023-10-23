Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2023 08:51

Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye gönderilecek yardımlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz" denilen paylaşımda, şu bilgiler verildi: 

"Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Milli Savunma Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı
09:54
Kıyı Emniyeti'ne 15 işçi alınacak
09:39
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
09:35
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
09:33
Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
09:31
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi
FOTO FOKUS
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ