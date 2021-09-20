Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka ve vefat sayısı yükselişte
Son 24 saatte 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 949 kişi sağlığına kavuştu.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. pic.twitter.com/gsSO98Hdck— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021
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