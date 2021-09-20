Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta liderlerle görüşmeye başladı. Açılışı yeni yapılan Türkevi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşiyor.
New York'taki yeni Türkevi binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Açılışın ardından Erdoğan, liderlerle görüşmeye başladı.
Türkevi Binası'nda yapılan ilk görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.
Erdoğan, Boris Johnson’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul ediyor.
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
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