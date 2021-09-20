Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın başkenti Moskova’da Şulginov ve Miller ile görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

"Verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Görüşmelerinde, devam eden enerji projelerini ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Moskova’da Gazprom Başkanı Sn. Alexey Miller ve mevkidaşım Sn. Nikolay Şulginov ile devam eden enerji projelerimizi ve yeni fırsatları ele aldık.



Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik. pic.twitter.com/PxVcePccIa — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 20, 2021

"Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi"

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada da Miller ile Bakan Dönmez’in görüşmesinde doğal gaz alanında iş birliğinin seyri ve beklentilerin ele alındığı kaydedilerek, "Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi. Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarını takdir ettiler" sözlerine yer verildi.