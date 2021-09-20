Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, son 19 yılda eğitim-öğretimde yapılan yatırımlara ilişkin açıklama yaptı.

"İmkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz"

Açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" sözleri kullanıldı.

Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.



Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz. pic.twitter.com/GeEaGTl9CP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 20, 2021

Yapılan hizmetlerin sayısal verilerinin ve görsellerinin yer aldığı grafikte 2002 ve 2021 yılları arasındaki yurt sayısı, kapasitesi, yatak tipleri, yurt bulunan il/ilçe, beslenme yardımı ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin sayısı ve bu öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları paylaşıldı.

Buna göre 2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi.

Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı.