Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 test yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı.

87 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 48 bin 428 oldu.

Hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aşılamada yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama yaşının yarından itibaren 45'e düşeceğini duyurdu.

Gelecek pazartesinden itibaren de 40 yaş üstünün aşılanması başlayacak.