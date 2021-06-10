Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 457 bin 454 kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığınca, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.

COVID-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 199 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 195 bin 757 toplamda 5 milyon 395 bin 516, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 570 bin 665, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 132 bin 896 toplamda 2 milyon 703 bin 561, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 263 bin 610, ikinci doz aşı sayısı 926 bin 472, toplamda 2 milyon 190 bin 82 doz olarak kayıtlara geçti.