Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
AK Parti'nin önergesi diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da kabul edildi. Müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 18:55
- 18:57
- 18:31
- 18:13
- 18:18
Sıradaki Haber
Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz