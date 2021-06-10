Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başörtülü akademisyene saldıran şüpheli tutuklandı
İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen Eray Ç, tutuklandı.
Akademisyen Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada saldırıya uğradı.
İddiaya göre Eray Ç, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" dedi.
Yaşanan tartışmanın ardından Neşe Nur Akkaya, yumruklu saldırının hedefi oldu.
Darp raporu alan genç kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan Eray Ç, nefret söyleminde bulunup saldırdığını itiraf etti.
Saldırgan, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Eray Ç. tutuklandı.
İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın tutuklandı. https://t.co/7jDct3Sdi4 pic.twitter.com/z4DLV3kIbZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2021
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