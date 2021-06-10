Akademisyen Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre Eray Ç, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından Neşe Nur Akkaya, yumruklu saldırının hedefi oldu.

Darp raporu alan genç kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan Eray Ç, nefret söyleminde bulunup saldırdığını itiraf etti.

Saldırgan, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Eray Ç. tutuklandı.