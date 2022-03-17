Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 319 bin 260 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

Toplam aşı sayısı 146 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.