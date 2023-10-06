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Gündem
AA 06.10.2023 11:41

Uzay için dev adım: Uluslararası Uzay Konferansı Antalya'da yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı'nın Antalya’da yapılacağını duyurdu.

Uzay için dev adım: Uluslararası Uzay Konferansı Antalya'da yapılacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde konuşan Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den güzel bir haber aldığını, bunu paylaşmak istediğini belirtti.

Uluslararası Uzay Konferansı'nın, dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bu konferans bu yıl Azerbaycan'da, Bakü'de gerçekleşiyor. Biz 2026'da bu büyük etkinliğin Türkiye'de, Antalya'mızda gerçekleşmesi için aday olmuştuk ve bu adaylık süreciyle ilgili bir yarış içindeydik. Az önce arkadaşlarım arayarak bildirdiler ki, Türkiye'miz bu yarışı kazandı ve 2026'da dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya ev sahipliği yapacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. İnanın bu bizim ortak başarımızdır, ortak iftihar kaynağımızdır. Az önceki konuşmalarda herkes aslında bu başarı hikayesinde hep birlikte nasıl başardığımızı çok nezih, çok zarif ifadelerle paylaştı."

Bakan Kacır, Türkiye'nin geleceğine inanan herkesin böylesi başarılarda çok büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Zira bu başarılar, Türkiye'nin, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iddiası ve ifadesiyle Türkiye Yüzyılı'na adım atarken işte hep birlikte inşa ettiğimiz bilim, AR-GE, inovasyon ekosisteminin, girişimcilik ekosisteminin başarısıdır. Bu başarılar bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarıların dünya tarafından dikkatle takip edilmesinin neticesinde elde ettiğimiz başarılardır. Ben inanıyorum ki, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nda çok daha büyük işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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