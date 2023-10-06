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TRT Haber 06.10.2023 11:04

Adalet Bakanı Tunç: Yanı başımızda terör devletine müsaade etmeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yanı başımızda Güney sınırımızda terör devletine müsaade etmeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Yanı başımızda terör devletine müsaade etmeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da medya temsilcileriyle buluşmasında açılamalarda bulundu.

Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

En önem verdiğimiz konu adalet. Adaletle ilgili muhalefetin bir takım eleştirileri söz konusu oluyor. Bazı davalardan yola çıkılarak bir genelleme yapılabiliyor ve bu genelleme ile sanki yargıda özellikle vatandaşı mağdur eden bir mekanizmanın olduğuna dair yanlış yorumlara gidiliyor..

Hukuka , yargıya güven endeksi ile ilgili bir takım raporlar öne sürülüyor. O güven endeksine baktığımız zaman, demokrasi olmayan, yargısı bağımsız olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerin Türkiye'nin üzerinde gösterilmesi o endekslerin güvenilir olmadığını gösteriyor. Biz kendi endeksimize bakıyoruz.

Hukukun üstünlüğü demeye devam edeceğiz

Adalete güvenin daha yükseklere çıkarılması için, yargının daha adil daha etkin daha hızlı işlemesi anlamında çalışmalarımızı hem mevzuat hem de uygulama olarak sürdüreceğiz.

Hukukun üstünlüğü demeye devam edeceğiz. İnsan hakları demeye devam edeceğiz. Yüksek standartlı demokrasi demeye devam edeceğiz.

Yargı alananında önemli reformlar hayata geçti. Darbecilerin yargılanabilmesini sağlayan maddde değişikliğinden tutun da sıkı yönetim maddesinin anayasadan çıkarılması, kadın haklarının, çocuk haklarının anayasamıza girmesi bu son dönemde oldu. Darbe anayasasında bunlar yoktu. Son dönemde bunlar girdi. En önemlisi de hükümet sistemi değişikliği, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, dolaylıdan demokrasi yerine doğrudan demokrasiye geçtiğimiz cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attık. 

Anayasadaki bu reform süreci vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmadı. Yeni bir anayasa ihtiyacımız hep var.

"İç Tüzük değişmeli"

Cunhuriyetimizin 2. yüzyılına başlarken demokratik, sivil bir anayasayı inşallah  ortaya çıkarmak, başarmak nasip olur.

Anayasa, umarız Meclis'te bir uzlaşıyla ortaya çıkarılır.

TBMM İç Tüzük hükümleriyle anayasa yapılması mümkün olmaz.

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