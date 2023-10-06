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TRT Haber 06.10.2023 10:32

31 ilde 39 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı yapılan 'Kafes' operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ve örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 307 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince 31 ilde Kafes Operasyonu’nun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 15 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın ise yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, operasyonlarda 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, çeşitli miktarda uyuşturucu ve çek veya senedin ele geçirildiğini dile getirdi.

"Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimiz müsterih olsun. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.”

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31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
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