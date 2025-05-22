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Gündem
TRT Haber 22.05.2025 08:31

Uyuşturucu operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 272 torbacı yakalandı.

Narkokapan İstanbul 2 operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara yönelik detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İSTANBUL’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi."

 

"Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır"

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz." açıklamasını yaptı.

"Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, İstanbul Valisi'ni, operasyonları koordine eden başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti.


 

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Uyuşturucu operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı
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