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TRT Haber 21.05.2025 21:51

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
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