Bakan Yerlikaya Polis Akademisini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akademide, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı için canla başla çalışmaya hazırlanan kıymetli öğrencilerle bir araya geldiğini belirtti.

Polis Akademisinin, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bilgiyle yoğrulan iradenin, vatan sevgisiyle büyüyen yüreklerin de yuvası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Burada sadece kanun öğretilmez. Burada sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk da öğretilir. Hem içerik hem de uygulama açısından uluslararası standartlardaki akademi eğitimimiz, güvenlik bilimleri alanında dünyaya emsal olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Toplam 8 bin 354 kahraman evladımız mezun olacak"

Burada modern, disiplinli ve bilimsel bir müfredatla hareket ettiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Polis Akademimiz, yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın da polislerini yetiştiren, saygın ve stratejik bir kurumdur. Bu yıl, 23 Temmuz'da, aralarında 34 misafir öğrencimizin de bulunduğu, 201 komiser yardımcısı, 8 bin 153 polis memuru, toplam 8 bin 354 kahraman evladımız mezun olacak. Mezun olan her bir polisimiz, şehirlerimize huzur, sokaklarımıza güven, insanımıza umut taşıyacak. Polislerimiz yetkisini hukuktan, gücünü adaletten, duasını aziz milletimizden alır."