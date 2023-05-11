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Gündem
AA 11.05.2023 12:11

Uysal: İnsanlarımızı doğduğu topraklarda huzur, güven içerisinde yaşatabilelim

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İstiyoruz ki büyük liderimiz Demirel'in ifadesiyle bu bereketli toprakların bedbaht insanları olarak yaşamayalım. İnsanlarımızı doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabildiği huzur, güven içerisinde yaşatabilelim" dedi.

Uysal: İnsanlarımızı doğduğu topraklarda huzur, güven içerisinde yaşatabilelim
[Fotograf: AA]

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde düzenlenen Kadınlar Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, seçimlere az sürenin kaldığını belirterek, tarihi bir dönüm noktasına doğru gidildiğini kaydetti.

Millete, devlete ve memlekete dair de pek çok özlemleri ve hayallerinin bulunduğunu ifade eden Uysal, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki büyük liderimiz Demirel'in ifadesiyle, bu bereketli toprakların bedbaht insanları olarak yaşamayalım. İnsanlarımızı doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabildiği huzur, güven içerisinde yaşatabilelim. Evlatlarının geleceğinden sizler emin olasınız. Bu ülkede acıları yaşamayalım. Siyaset yapmanın da manası budur. Meselemiz, sorumluluğumuz zor kılmak değildir. Kolay kılmaktır. 14 Mayıs'ı yeniden bir bayrama çevirerek milletimizin derinden bir nefes alacağı, cemrelerin düştüğü bugünlerde özellikle kadınlarımızın sizlerin, gençlerimizin ve demokrasiye ve cumhuriyete inanan, fikren inanan tüm vatandaşlarımızın sandıklara bir cemre olarak düşmesi gerektiği kanaatindeyim."

Etkinliğe, Uysal'ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanlığı yöneticileri ile davetliler katıldı.

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