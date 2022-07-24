Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Usta yazar Rasim Özdenören'e veda
Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören’in cenaze töreninde konuşuyor. https://t.co/QJPMh9RUUP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2022
Etiketler: İstanbul
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