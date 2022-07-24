Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada,"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/DR7G5Zs3By — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022

Sabah saatlerinde ise Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilmişti.