Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada,"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/DR7G5Zs3By
Sabah saatlerinde ise Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terör Örgütü Terörle Mücadele
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