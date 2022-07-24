Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ehPCNyGqgJ
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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