Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait Doçka uçaksavar makineli tüfek de dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:
- 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, - 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, - 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, - 1 adet AK-47 piyade tüfeği, - 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 100 adet 7,62 mm mühimmatı, - 2 adet el bombası.
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları PKK/YPG Terör Örgütü
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