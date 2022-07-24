Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümü için mesaj yayımladı.
Mesajında, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesine yer verdi.
Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden #LozanBarışAntlaşması'nın 99'ncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 24, 2022
Etiketler: Mustafa Şentop
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