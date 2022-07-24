Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış

Antlaşması’nın imzalanmasının 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir. Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması’nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir."

Yunanistan antlaşmanın şartlarını bilinçli şekilde aşındırıyor

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları

başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir

şekilde aşındırılmaktadır.

İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu

durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir.

Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı

göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

Türkiye 2023’e, Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü

yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki

etkin konumunu da pekiştirmektedir.

Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi

Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle

anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."