SUNGUR'un yeni versiyonu TSK'ya teslim edildi
Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesi hizmete girdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun."
1️⃣Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 24, 2022
İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun!@roketsan pic.twitter.com/6yipDQvuAV
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