Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri ve üçlü muhtıranın uygulanmasını görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki mevkidaş görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeleri, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanmasını ele aldı.
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
Etiketler: Finlandiya Mevlüt Çavuşoğlu
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