Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
Etiketler: Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 15:26
- 15:19
- 15:19
- 15:26
- 15:24
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz