Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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