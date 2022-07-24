Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ikinci yılı için paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Ayasofya 86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2022
Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. pic.twitter.com/el996gVwOl
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii
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