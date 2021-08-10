Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uşak’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. idaresindeki yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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