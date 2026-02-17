Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, AA 17.02.2026 08:43

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski boksör Adem Kılıççı da gözaltına alındı.

Öte yandan, dün yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

