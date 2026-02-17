Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

Türkiye'nin Afrika ile karşılıklı saygı ve stratejik ortaklık temelinde geliştirdiği politika çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

İlk durak Adva Anıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı, Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya’nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı’nı ziyaretle başlayacak. Cumhurbaşkanı, anıta çelenk bırakmasının ardından resmi temaslarına geçecek.

Ulusal Saray’da resmi karşılama

Anıt ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray’da Başbakan Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkilerini tüm veçheleriyle değerlendirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilerek stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.

Gündem: Ekonomi ve bölgesel istikrar

Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Özellikle Aralık 2024’te Ankara’da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi nihayete erdiren "Ankara Anlaşması" sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

Kritik anlaşmalar imza altına alınacak

Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Abiy Ahmed Ali, düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla ziyaretin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna Adis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi’nde verilecek akşam yemeğine katıldıktan sonra günübirlik ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.

Caddeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde caddelerdeki bilboardlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı konuldu.