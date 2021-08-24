İyi Parti'den istifa ederek, "Ay yıldız hareketi" adı altında bir süredir siyasi parti kurma çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ, partisinin adının "Zafer Partisi" olduğunu açıkladı.

Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 24, 2021

Sosyal medyadan yeni partinin adını açıklayan İstanbul Milletvekili Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor." dedi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini 26 Ağustos'ta verecek.

Zafer Partisi'nin kurulmasıyla Meclis'te temsil edilen siyasi parti sayısı 14'e yükselecek.