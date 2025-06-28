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Gündem
AA 28.06.2025 11:20

Ülke genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

Ülke genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:

Karadeniz Bölgesi   Marmara Bölgesi
Sinop 1 Haziran - 31 Ekim   Kırklareli 8 Mayıs - 31 Ekim
Bayburt 1 Haziran - 30 Kasım   Kocaeli 15 Mayıs - 1 Kasım
Karabük 2 Haziran - 31 Ekim   Balıkesir 15 Haziran - 30 Eylül
Çorum 15 Haziran - 31 Ekim   Sakarya 1 Haziran - 1 Kasım
Samsun 19 Haziran - 30 Ekim   Çanakkale 1 Haziran - 30 Eylül
Amasya 1 Temmuz - 30 Ekim   Yalova 1 Haziran - 31 Ekim
Tokat 1 Temmuz - 30 Ekim   Bilecik 5 Haziran - 1 Ekim
Zonguldak 1 Temmuz - 30 Eylül   Tekirdağ 15 Haziran - 15 Ekim
Bartın 1 Temmuz - 30 Eylül   İstanbul 23 Haziran - 15 Ekim
Bolu 1 Temmuz - 30 Eylül   Edirne 27 Haziran - 15 Ekim
Kastamonu 1 Temmuz - 30 Ekim      
     
İç Anadolu Bölgesi   Ege Bölgesi
Çankırı 1 Haziran - 31 Ekim   Kütahya 15 Mayıs - 31 Ekim
Kırıkkale 1 Haziran - 31 Ekim   Denizli 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat 1 Haziran - 31 Ekim   Uşak 1 Haziran - 1 Ekim
Ankara 10 Haziran - 30 Eylül   İzmir 1 Haziran - 31 Ekim
Eskişehir 15 Haziran - 30 Eylül   Manisa 1 Haziran - 31 Ekim
      Aydın 1 Haziran - 31 Ekim
      Afyonkarahisar 15 Haziran - 15 Ekim
      Muğla 25 Haziran - 31 Ekim
     
Akdeniz Bölgesi    Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Antalya 1 Mayıs - 31 Ekim   Kilis 1 Haziran - 30 Kasım
Hatay 15 Mayıs - 15 Eylül   Şanlıurfa 1 Haziran - 31 Ekim
Burdur 1 Haziran - 1 Kasım   Gaziantep 24 Haziran - 30 Eylül
Isparta 1 Haziran - 15 Kasım      
Osmaniye 1 Haziran - 31 Ekim      
Kahramanmaraş 1 Haziran - 31 Ekim      
Mersin 1 Haziran - 15 Ekim      
Adana 23 Haziran - 31 Ekim      
     
Doğu Anadolu Bölgesi    
Bingöl 15 Haziran - 1 Ekim      
Erzincan 15 Temmuz - 15 Eylül      
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